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15.09.2020 - 15:06 | | İSTANBUL (AA)

UEFA Süper Kupa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA 2020 Süper Kupa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Süper Kupa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki finalde, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçın dördüncü hakemi ise Orel Grinfeeld olacak.

UEFA Süper Kupa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

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