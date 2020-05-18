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18.05.2020 - 20:05 | | AA

UEFA Yönetim Kurulu toplantÄ±sÄ± 17 Haziran'a ertelendi

UEFA'nÄ±n, 27 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±, 17 Haziran'a ertelendi.Â

UEFA Yönetim Kurulu toplantÄ±sÄ± 17 Haziran'a ertelendi
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UEFA'nÄ±n, 27 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±, 17 Haziran'a ertelendi.Â 

UEFA'nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "27 MayÄ±s'taki yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±, gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek EURO 2020 iÃ§in Ã¶nerilen az sayÄ±da mekanla ilgili kalan aÃ§Ä±k noktalarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 17 Haziran'a ertelenmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.Â 

EURO 2020, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiÅŸti.Â 

UEFA'nÄ±n, 12 farklÄ± Ã¼lkede dÃ¼zenlenecek olan ÅŸampiyona iÃ§in belirlenen ev sahibi ÅŸehirleri deÄŸiÅŸtirmeyi planlamadÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

UEFA YÃ¶netim Kurulu toplantÄ±sÄ± 17 Hazirana ertelendi

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