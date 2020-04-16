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16.04.2020 - 16:17 | | İHA

UEFA'da kritik gün 23 Nisan! Telekonferans...

UEFA, Avrupa futbolunun geleceğini belirlemek üzere 23 Nisan Perşembe günü üye ülkelerle telekonferans yapacak.

UEFA'da kritik gün 23 Nisan! Telekonferans...

UEFA İcra Komitesi, korona virüs salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı.

23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak.

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