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10.07.2020 - 07:00 |

UEFA’da kura heyecanı! Başakşehir'in muhtemel rakibi...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselme ihtimali bulunan Medipol Başakşehir’in muhtemel rakipleri de belli olacak.

UEFA’da kura heyecanı! Başakşehir'in muhtemel rakibi...
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 13.00’te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi kuraları ise TSİ 14.00’te çekilecek. 8’li finallerde Şampiyonlar Ligi Lizbon’da, Avrupa Ligi de Almanya’da olacak.
Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka’nın Kopenhag takımını elemesi halinde Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir’in muhtemel rakipleri de belli olacak.

UEFA’da kura heyecanı Başakşehirin muhtemel rakibi...

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