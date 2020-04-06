UEFA'dan 'Ceferin' yalanlaması

Ceferin'in Alman basınına yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni 3 Ağustos'a kadar bitirmek istiyoruz" diyerek kesin bir tarih verdiği belirtilmişti. Ancak UEFA'dan yapılan açıklamada başkan Ceferin'in Avrupa kupalarında sezonu belli bir tarihe kadar tamamlayacakları sözlerinin doğru olmadığını duyuruldu:

"UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 3 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylediği belirtilmiştir. Bu doğru değildir"

"Başkan, sezonun sonu için belli bir tarih ortaya koymamak konusunda son derece açıktı" denildi.

Ceferin'in kesin bir tarih vermediği, tüm seçeneklerin sağlık koşulları çerçevesinde değerlendirildiği belirtilerek şöyle devam edildi:

"UEFA, oluşturduğu çalışma grubuyla hem ülke ligleri hem de Avrupa kupalarının tarihlerine yönelik çalışmalarını tüm seçenekleri göz önünde bulundurarak sürdürmektedir. Çalışma grubunun önceliği insan sağlığını öncelemektir"

"Bu bağlamda ülkelerdeki yetkililere ve yeniden futbolun başlama tarihlerine bağlı olarak, ihtiyaç duyulması halinde maçları temmuz ve ağustosta oynatmak üzerinde çalışılmaktadır".

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