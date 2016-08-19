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19.08.2016 - 08:34 |

UEFA'dan Emre Mor anketi

Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, A Milli Takımımız ve Dortmund'un genç yeteneği Emre Mor için "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusunu takipçileriyle paylaştı.

UEFA'dan Emre Mor anketi
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Borussia Dortmund'un kadrosuna kattığı A Milli yıldızımız Emre Mor için UEFA bir anket düzenledi.

Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı yaptığı paylaşımda, "Türk Milli Takımı ve Dortmund'un genç yeteneği Emre Mor bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusunu takipçileriyle paylaştı.

UEFA'nın bu öngörüsü Türk takipçilerin oldukça ilgisini çekerken, paylaşım 24 saat içinde 3300 beğeni, 918 paylaşım aldı.

Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
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