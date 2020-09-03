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03.09.2020 - 13:16 | | AA

UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Rusya ile Bulgaristan arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Khimki şehrindeki Arena Khimki Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

UEFAdan hakem Arda Kardeşlere görev

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