Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
11.02.2020 - 15:32 | | İSTANBUL, (DHA)

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz temsilcisi Porto ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi Play-off müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın Portekiz'in Porto şehrindeki Luís Filipe Menezes Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Sezgin Çınar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak.

UEFAdan Halil Umut Melere görev

La Liga 23. Hafta | Haftanın kurtarışları
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

Sivaslı âşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepki

Sivaslı âşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepki

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Avrupa'yı salladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Avrupa'yı salladı

Sıradaki Haber