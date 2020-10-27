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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
27.10.2020 - 14:31 | | İSTANBUL (AA) -

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, İtalya'nın Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.UEFAdan Halis Özkahyaya görev

 

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