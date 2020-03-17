UEFA’dan İstanbul projesi!

Avrupa’yı ciddi anlamda vuran Koronavirüs, UEFA’nın iki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’ni de vuruyor. Bugün 55 üye ile yapılacak dev toplantıda bu iki turnuvanın akıbeti de belli olacak.



İspanya’nın AS Gazetesi’nde yer alan özel haberde; UEFA’nın hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi için final formatları tasarladığı bildirildi. Buna göre İstanbul’da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde Polonya’da Gdansk’ta olacak finallere farklı proje düşünülüyor.

İki dev organizasyon için final four sistemi gelecek. İstanbul ve Gdanks’ta dörtlü finaller olacak. UEFA, 55 üye ülkeye bu projeyi detaylarıyla sunmayı hazırlıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin bu dörtlü final projesinin basketboldan esinlenildiği aktarıldı.

THY Euroleague’deki bir formatın sağlıklı olacağı değerlendirildi.

Kayıp korkusu

UEFA’da bugün yapılacak kritik EURO 2020 toplantısı öncesi gözler Avrupa futboluna çevrildi. Dev turnuvanın aralık ayına kayması ya da 2021 yılında düzenlenmesi planları üzerinde duruluyor. Ancak 12 farklı şehirde yapılacak EURO 2020’nin daha önce planlandığı gibi 12 Haziran’da başlamaması ekonomik anlamda zorluk çıkaracak.

İspanya’da Sport Gazetesi’nin yaptığı habere göre, turnuvanın ertelenmesi halinde uğranacak ekonomik kaybın 2.5 milyar euro olacağı aktarıldı. UEFA’nın ciddi bir gelir kaybı yaşayacağı, sponsorların ve federasyonların etkileneceği dile getirildi.

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