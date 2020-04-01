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01.04.2020 - 20:54 |

UEFA'dan Manchester City'ye bir ceza daha

Finansal Fair Play nedeniyle Avrupa'dan men cezası alan Manchester City'ye, UEFA tarafından bu kez farklı bir ceza verildi. Ancak bu ceza, Avrupa futbolunun patronları tarafından sıkça kesilen cezalar arasında olmaması yüzünden dikkat çekti.

UEFA'dan Manchester City'ye bir ceza daha
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UEFA'dan yapılan açıklamada, 26 Şubat'ta Bernabeu'da oynanan Real Madrid-Manchester City karşılaşmasında konuk ekibin, ilgili yönetmeliğin 29. maddesinin 2 fıkrasını ihlal ettiği duyuruldu. Bu yüzden İngiliz ekibine 3 bin euro para cezası kesildiği deklare edildi.

Cezaya konu olan hadisenin, maç öncesi seremonide sahaya çıkılan eşofmanlarda, kulüp logosunun altında yer alan sponsor görseliyle alakalı olduğu ortaya çıktı. Sahaya çıktıkları eşofmanlardaki sponsor logosunun, izin verilen 20 santimetre kareden daha büyük olması cezayı beraberinde getirirken, sınırı aşan durumun milimetrelerle ölçülen bir ihlal olması da ayrıca dikkat çekti.

UEFAdan Manchester Cityye bir ceza daha

UEFAdan Manchester Cityye bir ceza daha

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