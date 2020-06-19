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19.06.2020 - 19:03 |

UEFA'dan Marsilya için FFP kararı!

UEFA, Fransız kulübü Marsilya'ya FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası verdi. Ayrıca UEFA, Marsilya'nın gelecek 2 yıl Avrupa gelirlerinin %15'ine el koyuldu.

UEFA'dan Marsilya için FFP kararı!
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UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Fransa'nın Olympique Marsilya ekibine 3 milyon avro para cezası verirken, kulübün gelecek iki sezondaki Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el koydu. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, Olympique Marsilya'nın Haziran 2019'da yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını ihlal ettiği belirtildi. 

Fransa temsilcisine 3 milyon avro para cezası kesildiği, kulübün 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarındaki Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el konulduğu kaydedildi. 

Ayrıca, Olympique Marsilya'nın gelecek üç sezon boyunca Avrupa kupalarındaki kadrosunun 23 oyuncu ile sınırlandırıldığı bildirildi. 

Fransız kulübünün, UEFA'nın bu kararlarına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurabileceği ifade edildi.

UEFAdan Marsilya için FFP kararı

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