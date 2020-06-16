Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri UEFA'dan Muslera'ya moral paylaşımı
16.06.2020 - 15:05 |

UEFA'dan Muslera'ya moral paylaşımı

Sağ ayak kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle ameliyat olan Fernando Muslera'ya, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı 'Çabuk iyileş' mesajı yayımladı.

UEFA'dan Muslera'ya moral paylaşımı
ABONE OL

Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu ayağında iki kırık meydana gelen ve bugün operasyon geçiren Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'ya bir moral mesajı da UEFA'dan geldi. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, deneyimli eldivenin Galatasaray formasıyla Devler Ligi'inde çıktığı maçlarda yaptığı önemli kurtarışlardan oluşan video kolajını paylaşarak, 'Çabuk iyileş Muslera' mesajını attı.

UEFAdan Musleraya moral paylaşımı

UEFAdan Musleraya moral paylaşımı

Alisha Lehmann'dan rabona örnekleri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İşte Beşiktaş'ın geleceği: Ersin ve Utku...
    İşte Beşiktaş'ın geleceği: Ersin ve Utku...
  2. Karşıyaka'da Nusret ve Yunus'la 2'şer yıllık imza
    Karşıyaka'da Nusret ve Yunus'la 2'şer yıllık imza
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Amasya’ya 54 Milyon TL’lik yatırım
    Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Amasya’ya 54 Milyon TL’lik yatırım
  4. Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
  5. Avustralyalı tenisçi Kyrgios, ABD Açık organizatörlerini eleştirdi
    Avustralyalı tenisçi Kyrgios, ABD Açık organizatörlerini eleştirdi



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FIBA, Avrupa 2019-20 kulüp müsabakaları devam etmeyecek

FIBA, Avrupa 2019-20 kulüp müsabakaları devam etmeyecek

Son dakika | Göztepe'de satış iddiaları yalanlandı

Son dakika | Göztepe'de satış iddiaları yalanlandı

Aldin Cajic: Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi

Aldin Cajic: Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi

Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: CAS'a itirazımızı yaptık

Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: CAS'a itirazımızı yaptık

Sıradaki Haber