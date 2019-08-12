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12.08.2019 - 17:41 |

UEFA'dan Okan Buruk'a 1, Chedjou'ya 2 maç ceza

UEFA, Olympiakos maçının ardından kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1, Chedjou'ya 2 maç ceza verdi.

UEFA'dan Okan Buruk'a 1, Chedjou'ya 2 maç ceza
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UEFA, Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk'a 1; futbolcu Aurelien Chedjou'ya ise 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Aurelien Chedjou'ya maç görevlisine küfürlü bir dil kullanılması sebebiyle, Okan Buruk'a ise hakem emirlerine uyulmaması dolayısıyla ceza verildiği aktarıldı. UEFA ayrıca Medipol Başakşehir'e, takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 5 bin 250 Euro para cezası verildiğini de bildirdi.

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