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16.05.2020 - 14:38 |

UEFA'dan 'ön eleme' düzeltmesi

UEFA'nın resmi twitter hesabından Aleksander Ceferin'in açıklamalarıyla ilgili bir düzeltme metni yayınlandı.

UEFA'dan 'ön eleme' düzeltmesi
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UEFA'nın resmi Twitter hesabından, Başkan Aleksander Ceferin'in ses getiren açıklamaları hakkında düzeltme metni yayınlandı. Ceferin verdiği röportajda, ''Ulusal liglerde sezonu bitirmeyen takımlar Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor'' ifadelerini kullanmıştı. Sezonun erken tescil edildiği liglerin Şampiyonlar Ligi için kafaları karıştıran bu açıklamaya UEFA'dan düzeltme geldi. UEFA yaptığı duyuruda Ceferin'in kulüp turnuvalarına katılım şartlarında söz konusu bir değişimi işaret etmediği ifade edildi.

UEFAdan ön eleme düzeltmesi

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