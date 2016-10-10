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10.10.2016 - 02:30 |

UEFA'dan özel ödül

EURO 2016’da tarihi bir başarı elden eden İzlanda’ya maç öncesinde özel bir ödül verildi.

UEFA'dan özel ödül
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İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0Haberin Tüm Fotoğrafları

EURO 2016’da tarihi bir başarı elden eden İzlanda’ya maç öncesinde özel bir ödül verildi. Fransa’daki kupada takımlarını coşkulu ve centilmence destekleyen taraftarlar UEFA tarafından ödüle layık görüldü.

Taraftar kulübü temsilcileri, ödüllerini İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz ve takım kaptanı Aron Gunnarsson’un elinden aldı.

Bu arada İzlandalı taraftarlar 15 bin kişi kapasiteli stadı doldurdu. Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde karşılaşmayı takip etti.

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