UEFA'dan skandal hata! "Kazara oldu"

UEFA, 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n adÄ±nÄ±n EURO 2020 olarak kalacaÄŸÄ± konusundaki aÃ§Ä±klamanÄ±n, kazara yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

UEFA'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Hata iÃ§in Ã¶zÃ¼r dileriz. 2021'de dÃ¼zenlenecek Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n ismi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar verilmedi. Ã–nceki aÃ§Ä±klama kazara yapÄ±ldÄ±." denildi.

Daha Ã¶nce kullanÄ±lan, "ÅžampiyonanÄ±n 60. yÄ±lÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r biÃ§imde, planlandÄ±ÄŸÄ± gibi 12 farklÄ± Ã¼lkenin ev sahipliÄŸinde yapÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Ä°smi de EURO 2020 olarak kalacak." ifadesinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama, UEFA'nÄ±n internet sitesi ve sosyal medya hesaplarÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

EURO 2020, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenmiÅŸti.

MaÃ§ Ã–zeti: Real Madrid 2 - 0 Borussia Dortmund