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19.08.2020 - 19:28 |

UEFA'dan Süper Kupa için seyirci sinyali!

UEFA, bugün yaptığı toplantı sonrası, 2020 UEFA Süper Kupa'nın seyircili olabileceğini açıkladı.

UEFA'dan Süper Kupa için seyirci sinyali!
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2020 UEFA Süper Kupa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olabileceği açıklandı. 

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 55 üye federasyonun genel sekreterleri, statların kademeli olarak taraftarlara açılması konusu başta olmak üzere, Kovid-19 sonrası Avrupa futbolunda yaşanan sorunları değerlendirmek için video konferans yoluyla toplandı. 

Toplantıda, karşılaşmalara seyirci alınmasının ancak sıkı hijyen kuralları uygulanması şartıyla mümkün olabileceği vurgulandı.

Eylül başında gerçekleştirilecek milli karşılaşmaların, tribüne seyirci alınması için çok erken olduğu fakat Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 24 Eylül'de ev sahipliği yapacağı UEFA Süper Kupa müsabakasının, deneme amacıyla sınırlı sayıda taraftarla oynanabileceği ifade edildi.

UEFAdan Süper Kupa için seyirci sinyali

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