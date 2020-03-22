UEFA’dan tam destek! Ödeme zorunluluğu...

UEFA, kulüpler için düğmeye resmen bastı. Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da futbolun durma noktasına gelmesi sonrası kulüpler ve ligler ekonomik çıkmaza girdi.



EURO 2020’nin bile ertelendiği ortamda UEFA da harekete geçerek kulüplere maddi darboğazdan çıkmaları adına yardım eli uzattı. UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, borç, maaş ve transfer taksitlerini ödeme zorunluluğu 31 Mart 2020’ye kadar olan kulüplerin bu süresinin 30 Nisan 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.



FFP vurgusu

Yapılan duyuruda “Kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik gelişmeler, finansal hesaplamalar yapılırken tek tek ele alınacak ve FFP konusunda kararlar ona göre verilecek” ifadeleri kullanıldı.

UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarıyla alakalı nihai kararlarını da oluşturulan komisyonun yapacağı çalışmalardan sonra vereceği dile getirildi.

Başta Fenerbahçe olmak üzere Türkiye’deki tüm kulüplerin bu durumdan olumlu anlamda etkilenmesi bekleniyor.

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