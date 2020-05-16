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16.05.2020 - 07:00 |

UEFA’nın 7 Ağustos hedefi! Şampiyonlar Ligi...

UEFA, 27 Mayıs’taki toplantıda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde maçların başlangıç tarihini duyuracak.

UEFA’nın 7 Ağustos hedefi! Şampiyonlar Ligi...
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İspanyol Marca gazetesi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde maçların başlangıç tarihi için özel bir haber yaptı. 27 Mayıs’taki toplantıda UEFA’nın bu iki büyük turnuvanın başlangıç tarihlerini duyuracağını bildirdi. Şampiyonlar Ligi’nde kalan son 16 turu rövanş maçlarının 7 Ağustos Cuma ve 8 Ağustos Cumartesi günleri oynanacağı aktarıldı.
Avrupa Ligi karşılaşmalarının da 9 Ağustos Pazar günü başlayacağı öne sürüldü.
UEFA’da bu düşüncenin yüksek sesle konuşulduğu, liglerin en geç 3 Ağustos’a kadar bitmesinin istendiği kaydedildi.

UEFA’nın 7 Ağustos hedefi Şampiyonlar Ligi...

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