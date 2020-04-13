Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri UEFA’ya ‘başlatmayın’ önerisi
13.04.2020 - 07:00 |

UEFA’ya ‘başlatmayın’ önerisi

UEFA, bilim dünyasından futbolun yeniden başlama kararıyla ilgili olumsuz bir tavsiye kararı aldı.

UEFA’ya ‘başlatmayın’ önerisi

Koronavirüs kriziyle beraber askıya alınan Avrupa futboluna üzücü bir haber daha geldi. UEFA, bilim dünyasından futbolun yeniden başlama kararıyla ilgili olumsuz bir tavsiye kararı aldı.

UEFA, dünyaca ünlü virolog Marc Van Ranst’a başvurarak tavsiye istedi. Ancak UEFA’ya olumsuz görüş bildiren Van Rast şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki aylarda futbolun tekrar başlaması hiç de mümkün değil. UEFA’ya sezonu iptal etmelerini tavsiye ettim. Kendilerine, aldığı karardan dolayı Belçika’yı suçlamanın doğru olmadığını da ilettim. Şimdi artık bu gerçeği fark edeceklerine inanıyorum. Seyircisiz oynamak bile doğru olmayacaktır. Çünkü taraftarlar yine bir şekilde bir araya gelip maçları izliyorlar.”

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonsporlu Sörloth'a rekor bonservis teklifi!

UEFA’ya ‘başlatmayın’ önerisi

Trabzonspor'un Antalyaspor Deplasmanının Perde Arkası

 

Caner Erkin ve kızı evde spor yapıyor...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Edwin Gyasi: "Her futbolcu Beşiktaş'ta oynamak ister"

Edwin Gyasi: "Her futbolcu Beşiktaş'ta oynamak ister"

Popescu'dan UEFA kupası itirafı! Arsenal...

Popescu'dan UEFA kupası itirafı! Arsenal...

Galatasaray: "Rakiplerimize bir kez daha fark attık"

Galatasaray: "Rakiplerimize bir kez daha fark attık"

Chelsea'nin efsanesi Peter Bonetti hayatını kaybetti!

Chelsea'nin efsanesi Peter Bonetti hayatını kaybetti!

Sıradaki Haber