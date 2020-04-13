UEFA’ya ‘başlatmayın’ önerisi

Koronavirüs kriziyle beraber askıya alınan Avrupa futboluna üzücü bir haber daha geldi. UEFA, bilim dünyasından futbolun yeniden başlama kararıyla ilgili olumsuz bir tavsiye kararı aldı.



UEFA, dünyaca ünlü virolog Marc Van Ranst’a başvurarak tavsiye istedi. Ancak UEFA’ya olumsuz görüş bildiren Van Rast şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki aylarda futbolun tekrar başlaması hiç de mümkün değil. UEFA’ya sezonu iptal etmelerini tavsiye ettim. Kendilerine, aldığı karardan dolayı Belçika’yı suçlamanın doğru olmadığını da ilettim. Şimdi artık bu gerçeği fark edeceklerine inanıyorum. Seyircisiz oynamak bile doğru olmayacaktır. Çünkü taraftarlar yine bir şekilde bir araya gelip maçları izliyorlar.”

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