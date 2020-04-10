UFC'de corona şoku! Şampiyon çekildi

Corona virüs krizi nedeniyle neredeyse tüm spor müsabakalarının durduğu dünyada bir tek dövüş sporları organizasyonu UFC devam ediyordu.

Bir ada kapatarak çözüm bulmaya çalışan UFC yönetimine üzücü bir haber geldi. BBC'de yer alan habere göre; kadınlarda 47.5 kilo altında daha önce şampiyon olarak kemer takan Rose Namajunas; corona virüs nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Ailesinden iki kişi de corona virüs çıkan ABD'li kadın dövüşçü, turnvaya katılamayacak. Tedbir nedeniyle 2 hafta karantinaya girmesi gereken 27 yaşındaki Namajunas; gelecek hafta başlayacak organizasyonu kaçıracak.

Bu nedenle de dövüş organizasyonundan çekildi.