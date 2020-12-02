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02.12.2020 - 10:31 |

Ufuk Sarıca Anadolu Efes mağlubiyetini değerlendirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Anadolu Efes'e 74-61 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, özellikle ikinci periyotta yaptıkları hatalar nedeniyle skor olarak çok geriye düştüklerini ve ikinci yarıda farkı kapatamadıklarını söyledi.

Ufuk Sarıca Anadolu Efes mağlubiyetini değerlendirdi
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Ufuk Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Anadolu Efes'in oyun becerisi yüksek ve kazanmayı bilen bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Böyle bir kadroya karşı özellikle ikinci periyotta dış oyuncularımızın çemberden uzak kalması neticesinde ve yaptığımız basit hatalarla maalesef skorda çok geride kaldık. İkinci yarıda reaksiyon gösterip bazı şeyleri değiştirip oyuna ortak olmamıza rağmen ilk yarıdaki farkı maç boyunca kapatmaya çalışmamız bizim için dezavantaj oldu. Bu da Anadolu Efes gibi bir takıma karşı çok zor olan bir durum. Yorgunlukla beraber maalesef bu şansımızı da kaybettik. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum."

ING Basketbol Süper Ligi 7. hafta erteleme maçında 4 Aralık Cuma günü Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek Pınar Karşıyaka, 6 Aralık Pazar günü Frutti Extra Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar, 8 Aralık Salı günü de FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Almanya'da Brose Bomberg'le mücadele edecek.

Ufuk Sarıca Anadolu Efes mağlubiyetini değerlendirdi

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