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22.11.2020 - 14:13 | | AA

Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!

NG Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam 3 maçı, takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen ve dün HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 96-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bu dönemde bizim için alınabilecek çok değerli bir galibiyet oldu." dedi.

Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
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Sarıca, yaptığı açıklamada, müsabakayı sağlıklı bir şekilde bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle zor günler geçirdiklerini kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Özellikle 2 haftadır 7-8 oyuncumuz antrenman yapamıyor. Sadece 2 antrenmanla bu maça çıktık. Tabii ki sonuçtan bağımsız, kazanmak önemli ama kaybetsek de aynı şeyi söyleyecektim; en önemlisi sporcuların sağlığı. Kazasız belasız bitirdiğimiz için mutluyum. Galip gelmek bence bizim için biraz sürpriz oldu. Oyunu domine ettik, tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkese süre vermeye çalıştık çünkü sıkıntılı oyuncularımız var, testleri negatif olmasına rağmen semptomu devam eden oyuncularımız vardı. Bu dönemde bizim için alınabilecek çok değerli bir galibiyet oldu."

Ligdeki 7. maçında 5. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'nın Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basketbol maçları ertelenmişti. Bu müsabakaların tarihlerinin henüz belli olmadığı yeşil-kırmızılı ekip, 1 Aralık Salı günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak.

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Ufuk Sarıcadan galibiyet yorumu

 

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