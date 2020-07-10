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10.07.2020 - 03:30 |

Uğur Demirok çıldırdı! Bülent Korkmaz...

Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Konyaspor'da Uğur Demirok ve Bülent Korkmaz arasında yaşananlar geceye damga vurdu.

Uğur Demirok çıldırdı! Bülent Korkmaz...
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Konyaspor'un Gaziantep FK'ya 3-1 yenildiği maçın son bölümü ve sonrasında sahada bir anda karıştı.

Konyasporlu futbolcu ve teknik direktör Uğur Demirok arasında yaşananlar ise geceye damga vurdu. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın yakasına yapışan Uğur Demirok maçın ardından yaşananlar için özür dilediğini ifade etti.

Konu hakkında açıklamalar yapan Uğur Demirok, "Hocam arbedede beni kenara çekti ve hiçbirşeyin bitmediğini 3 maçın daha olduğunu söyledi. Bende adrenalinle düşmeyeceğimizi söyledim. Yaptığım doğru değildi ve özür diledim. 3 Maçta 2 galibiyet almayı planlıyoruz kiminle oynayacağımızın bir önemi yok, yapmamız gerekeni biliyorum" dedi.

Uğur Demirok çıldırdı Bülent Korkmaz...

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