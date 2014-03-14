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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Uğur Tütüneker: Beşiktaş'ı yenecek kalitedeyiz
14.03.2014 - 11:47 | | AA

Uğur Tütüneker: Beşiktaş'ı yenecek kalitedeyiz

Çaykur Rizespor teknik direktörü Uğur Tütüneker, Beşiktaş maçı öncesi umutlu konuştu, "Yenebilecek kaliteye sahibiz" dedi.

Uğur Tütüneker: Beşiktaş'ı yenecek kalitedeyiz
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Geçen hafta Medical Park Antalyaspor galibiyeti ile moral bulan yeşil mavililerde tüm gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Teknik direktör Uğur Tütüneker, kendilerini bekleyen zorlu maç öncesi iddialı konuştu. Çaykur Rizespor taraftarının işini iyi bildiğinin ifade eden Uğur Tütüneker, şöyle devam etti:

"Ben Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olarak ilk kez Galatasaray maçında taraftarımızla beraber oldum. Şimdi Beşiktaş karşılaşmasıyla 2'nci kez birlikte olacağız. Çaykur Rizespor taraftarının ne kadar coşkulu olduğunu çok iyi biliyorum. Taraftarımızın coşkusuyla birlikte Beşiktaş maçını iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz."

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Bir takımın en büyük gücünün taraftar olduğunu vurgulayan Uğur Tütüneker, şöyle devam etti:

"Taraftara her zaman çok iş düşer. Futbolcuların en büyük destekçisi taraftardır. Tribünleri doldurup 90 dakika takımlarını desteklemesi çok önemli. Takım olarak Beşiktaş'ı yenebilecek kaliteye sahibiz. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmeliyiz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız ve başaracağız. Oyuncularım buna inanıyor. Bu zorlu maça çok iyi hazırlandık. Taraftarımızın desteği ile bize yakışan bir sonuç alacağız."

GÖRKEM SAKAT

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı öncesi savunmada Görkem'in sakatlığı bulunuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Liban Abdi ve Eren'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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