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12.08.2013 - 13:05 |

Uğur Tütüneker: "F.Bahçe favori ama..."

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Tütüneker: "Fenerbahçe kağıt üzerinde favori ancak futbol sahada oynanıyor"

Uğur Tütüneker: "F.Bahçe favori ama..."
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Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde favori olduğunu, futbolun sahada oynandığını belirtti.

Tütüneker, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nda ortaya koyulan mücadelenin takım oyununun adına önemli olduğunu bildirdi.

Yeni bir takım olduklarını ve uyum sorununu ortadan kaldırmak için yoğun ve yorucu tempoda geçen bir hazırlık döneminden geçtiklerini vurgulayan Tütüneker, şunları kaydetti:

"Kendi düşüncelerimizi ve futbol mantalitemizi uygulamak için çaba harcıyoruz. Takım olmak önemli. Bu konuda ciddi adımlar attık. Ama lige tam anlamıyla hazır olmadığımızı söyleyebilirim. Amaç lige en az eksikle en hazır durumda girmek. Bunun için çalışıyoruz. Oyuncularımızın çalışma tempolarından memnunum. Her geçen gün takım oyunumuzun üzerine koyarak yola devam ediyoruz."

Tütüneker, takımda yer alan herkesin amacının Torku Konyaspor'u ve Konya'yı Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti.

Sezonun ilk maçında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına da değinen Tütüneker, "Fenerbahçe kağıt üzerinde favori ancak futbol sahada oynanıyor. Amacımız taraftarımızın önünde oynayacağımız ilk maçta iyi bir skor elde ederek sezona iyi başlamak. Mücadele eden, o gün daha çok isteyen takım, arzu ettiğini alacak. Ben takımıma inanıyorum. Kendi futbol mantalitemizi ortaya koyarak istediğimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

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