Uğur Tütüneker: "Kurtulduk diyemeyiz"

Çaykur Rizespor Kulübü Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “30 puan toplasak da kurtulduk diyemeyiz” dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Çaykur Rizespor Kulübü Teknik Direktörü Uğur Tütüneker haftalık basın toplantısını düzenledi. Geldiği günden beri müsabakaları hafta hafta değerlendirdiklerini ifade eden Çaykur Rizespor Kulübü Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Beş haftadır yenilmiyoruz, böyle devam eder inşallah. Mücadele anlamında ortaya iyi şeyler koyuyoruz. Mağlubiyetten maçlarımızı çevirerek galip geliyoruz. 30 puan yapsak ta kurtulduk diyemeyiz. Zor maçlardan iyi çıktık. Sonraki yedi maçımız kolay anlamına gelmiyor. Lig inanılmaz zor geçiyor. İyi konsantre olmamız gerekiyor. Bundan sonrada iyi konsantre olmalıyız. Bazen ilk yarılarda iyi değiliz, bazen ikinci yarıda. Dönemsel oyun oynuyoruz. İyi oyunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Akhisar maçında oyun olarak üstün oynadık. Biraz daha üzerine koyabilirsek. Bu ligi iyi yerde bitiririz” diye konuştu.

Son altı maçta sekiz gol attıklarını ifade eden Tütüneker, “Bu iyi bir istatistik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirerek bu ligde kalmak istiyoruz. Keşke daha iyi yerlerde bitirebilsek. Ama çok zaman aşağıda kaldık. Oradan kurtarmamız gerekiyor. Karabük takım defansı iyi oynayan bir takım. Bunları açmak bizim elimizde. Temkinli oynayacağız. Üç buçuk maç ihtiyacımız var. Galibiyet için oynayacağız. Mağlup olmayacağız. Her takım olduğu gibi Karabük bu ligin iyi takımlarından biri. Bu maçımız zor geçecek” şeklinde konuştu.

Sakat oyuncuların durumu ile ilgilide bilgi veren Tütüneker “Sakatlardan Engin bu hafta çalıştı oynayabilir. Lualua bir hafta daha bekleyebilir. Görkem yeniden sakatlandı. Dönmesi iki hafta sürebilir. Futbolcularımızın hepsi çok kaliteli. Leonard Kweuke’nin durumu iyi bizimle olmasını bekliyoruz. İyi değilse riske etmeyeceğiz. Bize gelecek haftalarda gerekli olan bir oyuncu. Deniz iyi, Liban Abdi önümüzdeki haftaya aramıza dönebilir. Son yedi haftayı ligde kalmış olarak bitiriyoruz. Takımın morali çok iyi. Serkan bir hatalı gol yedi ama sonrasında muhteşem oynadı. Onunda morali çok iyi. Son haftalarda sonradan oyuna soktuğumuz Ümit, bizim için iyi bir hamle gücü oldu. Özellikle sonradan oyuna alarak oyunu hareketlendirdik, bu hafta golünü de attı. Bizim çok iyi oyuncularımız var” dedi.