Uğur Tütüneker'den Gekas açıklaması

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Gekas gol atsın yeter. Geçen sezon geldi ve gollerini attı. Biz de pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz" dedi.



Tütüneker, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın maçlarda her şeyini ortaya koyduğunu, küçük detaylara takıldıklarını söyledi.



Sorunlarının maçın belirli bölümlerinde oyuna ortak olamamak olduğunu ifade eden Tütüneker, şunları kaydetti: "Oyuna ortak olmamız lazım. Kasımpapa karşısında yenilgi aldık ancak takımı genel itibariyle beğendim. Beğenmediğim taraf, elimize geçen net pozisyonları değerlendirememek. Durum 1-1 berabereyken iki pozisyon yakaladık ama atamadık. Bunları değerlendirmeliyiz. Önümüzde uzun bir süreç var. Adaptasyon sağladıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çok kötü bir takım yok. Mücadele anlamında çok iyi bir konumdayız. Alınan mağlubiyetler kimseyi üzmesin."

Gekas transferi

Uğur Tütüneker, takım kalitesini biraz daha artırmaları gerektiğini, transferin son gününe kadar takıma katkı verecek oyuncuları transfer edeceklerini dile getirdi.



Prensip anlaşmasına varılan Theofanis Gekas'ın transferine onay verdiğini anlatan Tütüneker, "Gekas gol atsın bize yeter. Geçen sezon geldi ve gollerini attı. Biz de pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz. 4-5 pozisyona girip atamazsan kazanamazsın. Yabancı ve Süper Lig'de ilk defa mücadele edecek oyuncular takıma adapte olunca daha iyi olacağız" diye konuştu.