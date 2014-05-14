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14.05.2014 - 15:58 |

Uğur Tütüneker'in Soma üzüntüsü

Ç.Rizespor'un hocası Uğur Tütüneker, Soma'da yüzlerce vatandaşımzın yaşamını yitirdiği kazanın ardından bir açıklama yaptı.

Uğur Tütüneker'in Soma üzüntüsü
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Çaykur Rizespor Kulübü Teknik Heyet ve Futbolcuları adına bir açıklama yapan Uğur Tütüneker; şu başsağlığı mesajını yayınladı:

"Soma'daki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle ülkemiz her geçen dakika boyutları artan ve üzüntüsü derinleşen büyük bir maden faciası yaşamakta. Maalesef evlere ateş düştü. Birçok aile ile beraber umut ve endişe içinde gelecek iyi haberleri beklemekteyiz. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kurtarma çalışmalarının sevindirici haberlerle tamamlanmasını yürekten temenni ediyoruz.
Yaşanan bu acıyı yüreğimde en derin şekilde hissediyor ve paylaşıyorum. Bu büyük faciada kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."

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