Uğur ve Milosevic, Sivas maçından memnun

Karşılaşmayla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan tecrübeli defans oyuncusu Uğur Demirok, "Maça ilk 15 dakikada çok iyi başladık. Gol pozisyonu da bulduk. Belki onu atsaydık daha farklı bir maç olabilirdi. Ondan sonra Sivasspor kendi evinde oynamanın getirdiği hava ile baskı kurdu. Ama iyi mücadele ettik. Takım olarak bu maçta iyi savunma yaptık. Bütün arkadaşlarımı bu mücadeleden ve defansif anlamda iyi oynadığımız için kutluyorum. Pozisyonlarımız vardı. Değerlendirebilseydik sonuç çok daha farklı olabilirdi. Ama 10 kişi kaldıktan sonra mecbur olarak biraz geriye çekildik ve rakibi karşılaşamaya geçtik. Yenemiyorsak yenilmemek her zaman iyidir. Buradan 1 puan aldık. Şimdi içeride oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı çok önemli hale geldi. Seyircimiz karşısında mutlaka yenmemiz gerekiyor. Bu maçtaki mücadeleden dolayı tüm takım arkadaşlarımı ve bizi Sivasspor deplasmanına gelerek destekleyen tüm taraftarlarımızı kutluyorum" dedi.

ZOR MAÇTI

Takım olarak zor bir maça çıktıklarını belirten Deni Milosevic ise, “Bizim adımıza zor bir maçtı. Kompakt olarak oynadık. İyi oyun oynamak ve sonuç almak için sahaya çıktık. Ve bu duruşumuzu da sahada sergiledik. Takım olarak atağa birlikte çıktık, defansı birlikte yaptık. İlk yarıda birkaç tane gol pozisyonu bulduk. Ama bunları değerlendiremedik. İkinci yarı çok fazla olmasa da yine pozisyonlarımız vardı. 10 kişi kaldık. Eksik kalmamıza ve 10 kişi oynamamıza rağmen alınan 1 puanın kötü olmadığını düşünüyorum. Şu an için bizim adımıza önemli olan önümüzdeki MKE Ankaragücü maçı. O maçta mutlak galibiyet almak istiyoruz" diye konuştu.