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HaberlerTrabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır: "Abdullah Hoca ile büyük bir çıkış yakaladık"
04.02.2021 - 23:40 |

Uğurcan Çakır: "Abdullah Hoca ile büyük bir çıkış yakaladık"

Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır: "Abdullah Hoca ile büyük bir çıkış yakaladık"
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Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Çakır, "Denizlispor maçı çok zordu, çünkü 8. günde, 3. maçımız. sadece biz değil, herkes yorgun. Denizlispor da bize ters gelen bir takım. Takım olarak savaştık ve kazandık. Stresi yüksek maçlar oynadık. Zihinsel ve fiziksel olarak çok yorulduk Galibiyetler arttıkça, keyfimiz yerine geliyor." ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ YAVAŞ GELİYORUZ"

Avcı ile büyük bir çıkış yakaladıklarını söyleyen kaleci, "Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Bu arma her zaman zirveye oynuyor. Abdullah Hoca ile büyük bir çıkış yakaladık. Zirve için bir şey söylemeyeyim ama yavaş yavaş geliyoruz Allah'ın izniyle." dedi.

"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Abdullah Avcı ile ilgili konuşan Çakır, "Abdullah Hoca'nın futbolcularla diyaloğu, beni çok etkiledi. Ligi tanıyor, bu da önemli. Hocalığına ve karakterine kimse bir şey diyemez. Çok büyük başarılar yakaladı. Abdullah Hoca ile çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Trabzonspor adına da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır: Abdullah Hoca ile büyük bir çıkış yakaladık

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