Uğurcan Çakır: ‘Aradan sonrasını bekleyin’

Bordo-mavili takımın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, milli aradan sonra her şeyin daha farklı olacağını söyledi.

İstedikleri oyunu bugüne kadar ortaya koyamadıklarını kabul eden Çakır, “Takımda büyük değişim oldu. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Hepsiyle uyum içinde olmaya, birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Takım olarak istiyoruz bazı şeyleri ama şu haftaya kadar sahaya yansıtamadık. İnşallah milli aradan sonra daha iyi Trabzonspor izleyebiliriz. Aradan sonrası farklı olacak” dedi.

Maçta şapka takmasıyla ilgili açıklama yapan bordo-mavili kaleci, “Çok güneş geliyordu ters taraftan ikinci yarı. Ben de şapkaya alışık değilim. Güneş batınca çıkardım” diye konuştu.