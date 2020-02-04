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HaberlerTrabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfasında haftanın 11'ine aday
04.02.2020 - 14:48 | | DHA

Uğurcan Çakır, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfasında haftanın 11'ine aday

Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi.

Uğurcan Çakır, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfasında haftanın 11'ine aday

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasında devleşen ve kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak maça damgasını vuran milli kaleci Uğurcan Çakır, dünyaca ünlü sayfada, haftanın 11'ine aday gösterildi.

Milli eldiven, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da spor içerikleri paylaşan ve 26 milyona yakın takipçisi bulunan "433" sayfasında kaleci kategorisinde Matheus, Pentke, Hugo Lloris, Helton Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterildi. 23 yaşındaki kaleci, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Uğurcan Çakır, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfasında haftanın 11ine aday

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