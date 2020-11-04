Uğurcan Çakır dünyada 24. sırada!

Uğurcan Çakır değerini füze gibi yükselten bir isim, 2015'te bordo-mavili takımda ilk maçına çıktığında değeri sadece 100 bin euro'ydu. Şimdi belirlenen 16 milyon euro ile Türkiye'nin en değerli futbolcusu konumunda yer alıyor.

Ayrıca 24 yaşında bu fiyata ulaşan ilk Türk oldu. 2020'nin başında rekor kırarak 1.5 milyon euro alan değerini önce 6'ya, sonra 16'ya yükselten 1.91 boyundaki kaleci, daha çok rekorlar kıracak gibi gözüküyor. Dünya sıralamasında 523. olan Uğurcan, dünyadaki en pahalı kaleciler arasında da 24. sıraya kendine yer buluyor.