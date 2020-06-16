Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden ve finale yükselen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyuz. Çok iyi hazırlandık. Bir pandemi sürenci yaşandı. 4 Mayıs'tan beri antrenmanlarımızı yapıyorduk. Kadıköy'de kazanmak zordur. Ona göre çalıştık. Hocamızın dediklerini yaptık. Final için oynadık ve finale çıktığımız için mutluyuz.

"Kadıköy'de kazanmak zordur ama biz ona göre çalıştık. Bugün finale çıktığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk, bunu sonlandırdığımız için de mutluyum."

Filip Novak ise "Kazandığımız için mutluyuz. Sadece tur maçıydı, finale alırsak daha mutlu olabiliriz. Taraftarlar için Fenerbahçe maçının önemini biliyorum. Bir adım daha kaldı." açıklamasında bulundu.

Uğurcan Çakır Şampiyonluk İstiyor!