Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"
16.06.2020 - 23:07 |

Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden ve finale yükselen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Filip Novak açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden ve finale yükselen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyuz. Çok iyi hazırlandık. Bir pandemi sürenci yaşandı. 4 Mayıs'tan beri antrenmanlarımızı yapıyorduk. Kadıköy'de kazanmak zordur. Ona göre çalıştık. Hocamızın dediklerini yaptık. Final için oynadık ve finale çıktığımız için mutluyuz.

"Kadıköy'de kazanmak zordur ama biz ona göre çalıştık. Bugün finale çıktığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk, bunu sonlandırdığımız için de mutluyum."

Filip Novak ise "Kazandığımız için mutluyuz. Sadece tur maçıydı, finale alırsak daha mutlu olabiliriz. Taraftarlar için Fenerbahçe maçının önemini biliyorum. Bir adım daha kaldı." açıklamasında bulundu.

Uğurcan Çakır: Fenerbahçeyi uzun süredir burada yenemiyorduk

Uğurcan Çakır Şampiyonluk İstiyor!

 

 

    Tur sonrası Trabzonspor soyunma odasında büyük sevinç...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hüseyin Çimşir: Kazanılacak çok kupa var
      Hüseyin Çimşir: Kazanılacak çok kupa var
    2. Tahir Karapınar: "Deniz Türüç takım arkadaşlarından özür diledi"
      Tahir Karapınar: "Deniz Türüç takım arkadaşlarından özür diledi"
    3. Alexander Sörloth: "Bu maçta gollerimle döndüm"
      Alexander Sörloth: "Bu maçta gollerimle döndüm"
    4. Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"
      Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"
    5. Son dakika | Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki
      Son dakika | Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ahmet Ağaoğlu'ndan oyunculara: İçeri dönün...

    Ahmet Ağaoğlu'ndan oyunculara: İçeri dönün...

    Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımı

    Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımı

    Werder Bremen - Bayern Münih: 0-1

    Werder Bremen - Bayern Münih: 0-1

    Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

    Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

    Sıradaki Haber