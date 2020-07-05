Uğurcan Çakır: "Galatasaray'ı yenmek zordur"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"Dersimize çok iyi çalıştık. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Birçok eksiği var ama Galatasaray büyük camia. Ne kadar eksikleri olsa bile Galatasaray'ı yenmek zordur. Haftalar tükeniyor, arkadaşlarımı kutluyorum."

"Hedef şampiyonluk, olmasak bile en azından zorladık diyeceğiz."