Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Uğurcan Çakır: "Galatasaray'ı yenmek zordur"
05.07.2020 - 23:17 |

Uğurcan Çakır: "Galatasaray'ı yenmek zordur"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır: "Galatasaray'ı yenmek zordur"
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"Dersimize çok iyi çalıştık. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Birçok eksiği var ama Galatasaray büyük camia. Ne kadar eksikleri olsa bile Galatasaray'ı yenmek zordur. Haftalar tükeniyor, arkadaşlarımı kutluyorum."

"Hedef şampiyonluk, olmasak bile en azından zorladık diyeceğiz."

    Galatasaray - Trabzonspor maçından kareler
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Galatasaray-Trabzonspor: 1-3
      Son dakika | Galatasaray-Trabzonspor: 1-3
    2. Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket!
      Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket!
    3. Son dakika | Galatasaray'da Saracchi ve Feghouli şoku! Kırmızı çıktı...
      Son dakika | Galatasaray'da Saracchi ve Feghouli şoku! Kırmızı çıktı...
    4. Adana Demirspor - Altay: 2-2
      Adana Demirspor - Altay: 2-2
    5. Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillenecek? Süper Lig puan durumu...
      Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillenecek? Süper Lig puan durumu...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rıza Çalımbay: "Hiç kimsenin böyle bir fikstürü yok"

    Rıza Çalımbay: "Hiç kimsenin böyle bir fikstürü yok"

    Şampiyon Liverpool, Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti!

    Şampiyon Liverpool, Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti!

    Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-0

    Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-0

    Fatih Terim'den Oneykuru açıklaması!

    Fatih Terim'den Oneykuru açıklaması!

    Sıradaki Haber