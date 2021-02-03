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03.02.2021 - 09:38 |

Uğurcan Çakır hayran bıraktı!

Beşiktaş maçına yaptığı kurtarışlarla damga vuran Uğurcan’ı Lyon ve Roma’dan yetkililerin izlediği ortaya çıktı.

Uğurcan Çakır hayran bıraktı!
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Trabzonspor’un 1 numarası Uğurcan Çakır her geçen gün değerine değer katmaya devam ediyor. Bordo-Mavililer’in başarılı file bekçisi son olarak Beşiktaş’la oynanan kritik maçta olağanüstü bir performans ortaya koyarak galibiyette başrol oynamıştı. Uğurcan sadece Trabzonspor taraftarını değil kendisini izlemeye gelen scoutları da mest etti. Edinilen bilgiye göre Lyon ve Roma adına yetkililer dev maçta Uğurcan’ı izlemek için tribündeydi. Lyon hem Beşiktaş’ın kalecisi Ersin’i hem de Uğurcan’ı seyretmeye geldi.

Hedef EURO 2020

Müsabakanın ardından her iki kulübün yetkilileri de Uğurcan’a deyim yerindeyse hayran kaldı. Devre arasında başarılı eldiven için gelen önerileri değerlendirmeye bile almayan Fırtına’nın planı sezon sonu... Uğurcan’ın bu performansını devam ettirmesi halinde EURO 2020’de de vitrine çıkacağını öngören yönetim astronomik rakamlara Uğurcan’ı satmak istiyor. Lyon ve Roma’nın yanı sıra genç file bekçisine Avrupa’dan çok sayıda talip var. (Fanatik)

Uğurcan Çakır hayran bıraktı

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