Uğurcan Çakır: "Kurtardıkça özgüvenim yerine geldi"

Süper Lig'de Trabzonspor evinde Fenerbahçe 2-1 mağlup ederken kaleci Uğurcan Çakır maç sonu konuştu.

"Takıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana."

"Maça gol yiyerek başladık ama hayırlısı buymuş, sonra 1-1 ve 2-1'e getirdik, oyunu tuttuk. İyi de defans yaptık. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kurtarışlarımın önemi yok, buradan galibiyetle ayrıldık, takıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana."

"Benim için kötü oldu, autu kısa vurdum."

"Bazen ilk goller hayırlı oluyor. Çok erken yedik ama kendimize çok güveniyorduk, kariyerli, karakterli, çok iyi bir takımımız var. Çok iyi bir hocamız var. Golü yedikten sonra gol bulup öne geçebileceğimizi biliyorduk. Benim için kötü oldu, autu kısa vurdum."

"Kurtardıkça özgüvenim yerine geldi"

"Allah nasip etti, ben de konsantre oluyorum. Çalıştıkça ve kurtardıkça gerisi geliyor. Kurtardıkça özgüvenim yerine geldi, motive oldum. Takım arkadaşlarım mücadele ederken yardımcı olmak adına daha çok konsantre oldum ve yardım ettim. Stadı dolduran taraftarlarımızın ellerine ayaklarına sağlık. Hocalarımıza, antrenörlerimize, kulüpteki herkese teşekkür ediyorum. Bu galibiyetten sonra önümüzdeki kupa maçına ve sonra lige bakacağız. Tek tek ilerleyip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

Kruse ile tartışılan pozisyon için Uğurcan Çakır: "Ceza sahası içinde kaleciye dokunursanız faul oluyor. Kruse'nin müdahalesini göğsümün altında hissettim, bence fauldü, hakem de öyle gördü." yantını verdi.

Uğurcan Çakır'ın güç idmanı