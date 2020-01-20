Uğurcan Çakır: ‘Ligi ve kupayı kazanmak istiyoruz’

Az sayıda gelişen Kasımpaşa atağında başarılı kurtarışlara imza atan Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, hem ligde hem de kupada şampiyon olmak istediklerini söyledi.



Maça iyi başalayamadıklarını kabul eden bordo-mavili eldiven, “Golleri bulduktan sonra rahatladık. Rakibin ikinci yarının başında kırmızı kart görüp 10 kişi kalması işimizi daha da kolaylaştırdı” dedi. Çakır şöyle devam etti: “İkinci yarı hep daha zor geçer. Bizim amacımız daha çok çalışıp her maçımızı kazanmak. Kupayı da çok önemsiyoruz. Ligi de kazanmak istiyoruz. Çünkü çok kaliteli bir kadromuz var. İnşallah bunları başarabiliriz sezon sonunda.”

Takımın golcü isimleri Sörloth ve Nwakaeme’ye karşı oynamanın nasıl olacağını da değerlendiren yıldız kaleci, “İdmanlarda onlar beni zaten çok zorluyor. İkisi de iş bitiren isimler. Kasımpaşa karşısında da kalitelerini gösterdiler” diye konuştu.