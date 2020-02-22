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HaberlerTrabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır: "Onların mücadelesi alkışı hak etti"
22.02.2020 - 22:15 | | Skorer

Uğurcan Çakır: "Onların mücadelesi alkışı hak etti"

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"Onların mücadelesi alkışı hak etti"
"Buradan 1 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz, buradan 1 puan almak kötü değil. Ben takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum, her şeyi yapıyorum. Onlar da bugün çok iyi mücadele ettiler. Onların mücadelesi alkışı hak etti."

"Benim performansım önemli değil, ben kendimi geliştirmeye ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum."

Uğurcan Çakır: Onların mücadelesi alkışı hak etti

Uğurcan Çakır: Onların mücadelesi alkışı hak etti

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