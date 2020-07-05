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05.07.2020 - 23:17 |

Uğurcan Çakır: "Şampiyon olamazsak..."

Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"Dersimize çok iyi çalıştık. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Birçok eksiği var ama Galatasaray büyük camia. Ne kadar eksikleri olsa bile Galatasaray'ı yenmek zordur. Haftalar tükeniyor, arkadaşlarımı kutluyorum."

"Hedef şampiyonluk, olmazsak bile en azından zorladık diyeceğiz."

Uğurcan Çakır: Şampiyon olamazsak...

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