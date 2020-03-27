Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır: 'Test sonuçlarım negatif çıktı'
27.03.2020 - 17:33 |

Uğurcan Çakır: 'Test sonuçlarım negatif çıktı'

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, corona virüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada bordo-mavili kulüple ilgili konuştu.

Corona virüs salgını nedeniyle Süper Lig yıldızları günlerini evde geçirirken Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa konuştu.

"Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim"
"Evde hayat tahminimden daha keyifli geçiyor. Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim. Bu zorunlu ara kitap okumak, film izlemek için de fırsat. Evimde eşimle daha fazla vakit geçirebiliyorum"

"Bize telefonla antrenman programı gönderiyor"
"Teknik heyet bize telefonla antrenman programı gönderiyor. Video ile bize ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tesiste de saha içinde parkurlar bulunuyor. İki kişi gidip antrenman yapabiliyor. En iyi şekilde kondisyonumuzu kaybetmemek adına çalışmaya gayret ediyoruz"

"Türkiye'nin en güvenli ülke olduğunu anlatmaya çalıştık"
"Yabancı futbolcularla tesiste bir konuşma yapmıştık. Birçoğu korkuyordu. Ülkesine gitmek isteyenler de oldu. Türkiye'nin en güvenli ülke olduğunu anlatmaya çalıştık. Onlar da bizi anladılar. Şu anda çok görüşemiyoruz. Tesislerde görüşebildiğimiz kadar görüştük"

'Test sonuçlarım negatif çıktı'
"İki haftada sadece bir kez dışarı çıktım. Onda da kontrol için tesise gittim. Tedirgin olan futbolcu çoktu ki ben de tedirgindim. Test sonuçlarım negatif çıktı. İnşallah böyle devam eder. Zihinsel antrenmanımı kitap okuyarak yapmaya çalışıyorum. Dizilere, filmlere bakıyorum. Tüm dünya bir virüsle mücadele ediyor. Bilim ve tedbir mutlaka galip gelecektir. Ben de, 'Evde Kal Türkiye' diyorum. Bilime inanalım ve tedbirli olalım"

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rus model Maria Liman'dan karantina sözleri: Partner arıyorum

Uğurcan Çakır: Test sonuçlarım negatif çıktı

Uğurcan Çakır: Test sonuçlarım negatif çıktı

 

    Stephen Appiah, vücuduyla yok artık dedirtiyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Spor camiasından Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajları

    Spor camiasından Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajları

    İşte hapse giren futbolcular ve hikayeleri!

    İşte hapse giren futbolcular ve hikayeleri!

    Trabzonspor'dan Yusuf Günay ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı

    Trabzonspor'dan Yusuf Günay ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı

    Kulüpler Birliği'nden Yusuf Günay ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı

    Kulüpler Birliği'nden Yusuf Günay ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı  

    Sıradaki Haber