Uğurcan Çakır: 'Test sonuçlarım negatif çıktı'

Corona virüs salgını nedeniyle Süper Lig yıldızları günlerini evde geçirirken Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa konuştu.

"Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim"

"Evde hayat tahminimden daha keyifli geçiyor. Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim. Bu zorunlu ara kitap okumak, film izlemek için de fırsat. Evimde eşimle daha fazla vakit geçirebiliyorum"

"Bize telefonla antrenman programı gönderiyor"

"Teknik heyet bize telefonla antrenman programı gönderiyor. Video ile bize ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tesiste de saha içinde parkurlar bulunuyor. İki kişi gidip antrenman yapabiliyor. En iyi şekilde kondisyonumuzu kaybetmemek adına çalışmaya gayret ediyoruz"

"Türkiye'nin en güvenli ülke olduğunu anlatmaya çalıştık"

"Yabancı futbolcularla tesiste bir konuşma yapmıştık. Birçoğu korkuyordu. Ülkesine gitmek isteyenler de oldu. Türkiye'nin en güvenli ülke olduğunu anlatmaya çalıştık. Onlar da bizi anladılar. Şu anda çok görüşemiyoruz. Tesislerde görüşebildiğimiz kadar görüştük"

'Test sonuçlarım negatif çıktı'

"İki haftada sadece bir kez dışarı çıktım. Onda da kontrol için tesise gittim. Tedirgin olan futbolcu çoktu ki ben de tedirgindim. Test sonuçlarım negatif çıktı. İnşallah böyle devam eder. Zihinsel antrenmanımı kitap okuyarak yapmaya çalışıyorum. Dizilere, filmlere bakıyorum. Tüm dünya bir virüsle mücadele ediyor. Bilim ve tedbir mutlaka galip gelecektir. Ben de, 'Evde Kal Türkiye' diyorum. Bilime inanalım ve tedbirli olalım"