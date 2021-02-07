Uğurcan Çakır'a İngiltere Premier Lig'den 2 talip!

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, performansıyla birçok takımın dikkatini çekmeye başladı. Son olarak İngiliz kulüpleri West Bromwich ve Brighton da Uğurcan Çakır'ı sezon sonuna kadar takip etme kararı aldı. Uğurcan Çakır ayrıca sezon başında kaleci transferi yapan Chelsea'nin dikkatini de çekti. 24 yaşındaki Uğurcan, bu sezon Trabzonspor'la çıktığı 22 maçta kalesinde 24 gol gördü.

TRABZONSPOR ZİRVEYE DOĞRU

Bordo-mavili takım bugün gideceği Malatyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, özgüvenlerinin çok iyi olduğunu ancak rakibe saygı duyarak sahaya çıkacaklarını söyledi.

TRABZONSPOR'UN KOZU HÜCUM OYUNCULARI

Trabzonspor'da Malatyaspor karşısında hücum oyuncularına büyük bir sorumluluk yüklenecek. Rakibin direncini kırmaya çalışacak oyuncular Bakasetas'ın gelişiyle de rakibi ileri de baskıyla durdurmaya çalışacak.