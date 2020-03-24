Uğurcan Çakır'ın hedefi 2021!

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da bu sezon performansıyla göz dolduran Uğurcan Çakır, 2021 yılını hedefliyor. Genç kaleci, yakaladığı başarıyla şimdiden birçok Avrupa devi tarafından takip edilirken, esas vitrine gelecek sezon çıkacağını düşünüyor.



Koronavirüs nedeniyle 2021’e ertelenen EURO 2020’de direkt olarak A Milli Futbol Takımının birinci kalecisi olmak isteyen 23 yaşındaki kaleci, Trabzonspor’la en az bir sezon daha devam etmek istiyor.

Şu anda lig yarışında şampiyonluğun en ciddi favorilerinden olan bordo-mavililerin, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalması halinde Uğurcan için yeni bir fırsat daha doğacak.

Devler Ligi’nde olmayı çok isteyen ve kariyeri için önemli gören yetenekli eldiven; bu sayede Avrupa’nın en büyük vitrinine çıkacağını düşünüyor.



Uğurcan Çakır, 2021 yılında önce Şampiyonlar Ligi ardından da EURO 2021’de boy göstermek istiyor ve genç yaşta en büyük organizasyonlarda tecrübe edinmenin hayallerini kuruyor.

Bordo-mavili kaleci bu sezon tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıktı, 39 gol yedi.