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HaberlerTrabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır'ın isyanı: 'Bize karşı hep bedava penaltılar!'
19.12.2020 - 16:49 |

Uğurcan Çakır'ın isyanı: 'Bize karşı hep bedava penaltılar!'

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltının ardından "Her maç aynı şey her maç! Bize karşı hep bedava penaltılar!" diyerek isyan etti.

Uğurcan Çakır'ın isyanı: 'Bize karşı hep bedava penaltılar!'
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Süper Lig'de bugün oynanan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında konuk ekibin kazandığı penaltıya bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır büyük tepki gösterdi. 

Başarılı eldiven 36. dakikada hakem Ali Şansal'ın beyaz noktayı işaret etmesinin ardından "Her maç aynı şey her maç! Bize karşı hep bedava penaltılar!" diyerek tepkisini gösterdi.

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Uğurcan Çakırın isyanı: Bize karşı hep bedava penaltılar

 

 

 

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