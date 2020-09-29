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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Uğurcan transferini bitiremeyen Rennes, Gomis'i aldı
29.09.2020 - 16:17 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Uğurcan transferini bitiremeyen Rennes, Gomis'i aldı

Fransa Ligue 1 kulüplerinden Rennes, Dijon'un 27 yaşındaki kalecisi Alfred Gomis'i kadrosuna katıyor. Rennes, Senegalli milli eldiven için Dijon'a 16 milyon Euro ödeyecek.

Uğurcan transferini bitiremeyen Rennes, Gomis'i aldı
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için de 12 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus teklifinde bulunan Rennes, farklı menajerlerin devreye girmesi nedeniyle bu transferden vazgeçerek Gomis'i renklerine bağlamaya karar verdi. Rennes için sağlık kontrolünden geçen Gomis'in resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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