Uğurlu Konya

A Milli Takımımız, Konya’da oynadığı 4. resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi. Büyükşehir Belediye Stadı’nda daha önce Letonya ile 1-1 berabere kalırken, Hollanda’yı 3-0 ve İzlanda’yı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekibimiz dün akşam Ukrayna karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan puanla ayrılmayı başardı.

Milliler ilk yarıda rakip kaleye gitmekte zorlanırken sadece 4 şut çekti. Ay-yıldızlılar ikinci yarıda ise Ukrayna kalesine 6’sı isabetli 10 şut gönderdi. Ukrayna ilk yarıda 9, ikinci devre 5 şut attı.