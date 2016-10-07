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07.10.2016 - 02:30 |

Uğurlu Konya

A Milli Takımımız, Konya’da oynadığı 4. resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Uğurlu Konya
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A Milli Takımımız, Konya’da oynadığı 4. resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi. Büyükşehir Belediye Stadı’nda daha önce Letonya ile 1-1 berabere kalırken, Hollanda’yı 3-0 ve İzlanda’yı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekibimiz dün akşam Ukrayna karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan puanla ayrılmayı başardı.

Milliler ilk yarıda rakip kaleye gitmekte zorlanırken sadece 4 şut çekti. Ay-yıldızlılar ikinci yarıda ise Ukrayna kalesine 6’sı isabetli 10 şut gönderdi. Ukrayna ilk yarıda 9, ikinci devre 5 şut attı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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