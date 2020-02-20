Uılenberg'e ne gerek var!

BİLAL MEŞE

F.Bahçe-A.Alanyaspor maçında Mustafa Pektemek’in koluyla oynadığı pozisyon ile yine Galatasaray-Y.Malatyaspor karşılaşmasındaki Seri’nin eline çarpan topun görüntülerini es geçen ve hakemlere “doğru veya yanlış yaptınız” şeklinde hiçbir değerlendirmede bulunmayan Jaap Uilenberg’in bu tavrı kafalarda soru işareti yarattı, “O zaman orada ne işi var? Onca parayı neden alıyor?” düşüncesi ön plana çıktı.

Hafta başında Riva’da yapılan rutin hakem eğitim semineri iki gün sürdü... Her ay düzenli yapılan toplantıya her zaman olduğu gibi UEFA Hakem Kurulu üyesi ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg başkanlık etti.

Bu tip seminerlerde Süper Lig’deki hakem ve VAR hataları masaya yatırılır, kurallar hatırlatılır, hakemler eğer bir yanlışları varsa ciddi şekilde uyarılır... En azından biz böyle biliyoruz!

Uilenberg’in aldığı maaş 10-15 bin euro arasında. Tam rakamı bilmesem de aşağı yukarı bu ücret ödeniyor... Aldığı para tabii ki beni ilgilendirmez... Burada bir sıkıntı yok ama son seminerde yaşananlar MHK’nin üzerine toz kondurmadığı eğitim danışmanını sorgulamak için yeter de artar bile...

Niye rafa kalktı?

Size en basitinden iki örnek vereyim... Futbol kamuoyunun gündemini günlerdir meşgul eden Fenerbahçe - A.Alanyaspor maçında Mustafa Pektemek’in koluyla oynadığı pozisyon ile yine Galatasaray-Y.Malatyaspor karşılaşmasındaki Seri’nin eline çarpan topu gündemine bile taşımamış sayın Uilenberg... Ve bunun gibi tartışmalı birçok pozisyonu... Eski maçlara yoğunlaşmış değerli eğitimcimiz...

Merak ettiğim konu şu; kulüp yöneticilerine cezalar aldırtan, teknik adamlara açıklama üzerine açıklamalar yaptırtan tartışmalı pozisyonlar niye rafa kaldırıldı?

Bundan sonra yaşanacak benzer pozisyonlarda hakem arkadaşlar veya VAR başındakiler nasıl karar verecekler? Yaptıkları doğru mu, yanlış mı? Kafayı kuma gömmek değil de nedir bu?

Olabilir mi böyle bir şey! Uilenberg bunun için yok mu, bunun için o euroları almıyor mu! Demem o ki, belki amiyane olacak ama “racon” kesmek için orada! Hakem ve VAR hatalarını uygulamalı anlatmak için orada... Ohhh ne güzel, iki gün ‘havanda su dövün’, yazılı ve görsel medyada tartışılan pozisyonları ‘es’ geçin...

Yazık değil mi?

Sayın Uilenberg, hakemlerin doğruları bulması adına orada... TFF ona çakıl taşı vermiyor! Adı üstünde eğitim semineri... Hataları aile içinde tartışacaksın, uyarılarını yapacaksın ki, hakem ve VAR’daki arkadaşlar doğru düdükler çalsın, medyaya malzeme olmasınlar!

Bu iki günlük seminerde Türkiye’nin tartıştığı pozisyonların gündeme gelmemesi büyük bir çelişkidir. Niye gelmedi, neden getirilmedi, bu soruların yanıt bulması gerekiyor!

Eğer adet yerini bulsun diye eğitim semineri yapıyorsanız Uilenberg’e ne gerek var? Kaldı ki bizim ülkemizde kuralları iyi bilen, ciddi uyarılar yapacak o kadar çok tecrübeli hakemimiz var ki, hangisini saysak?

Hee para almayacak, gönüllü arkadaşlar da var! Yazık değil mi, boşa giden zamana ve de onca paraya!