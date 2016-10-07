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07.10.2016 - 11:12 | | DHA

Ukrayna basını Türkiye beraberliğinden Shevchenko'yu suçladı

Türkiye ile Ukrayna arasında dün oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesi Avrupa basınında da yer buldu.

Ukrayna basını Türkiye beraberliğinden Shevchenko'yu suçladı
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A Milli Takımın 2-0 geriden gelip karşılaşmayı 2-2 berabere bitirmesi sonrası Ukrayna basını "Dramatik maç" yorumunu yaptı.

Ukrayna'nın Fakty Gazetesi'nin maç manşetinde "Türkiye-Ukrayna maçı dramatik bitti" diye yazarken, takımın ilk yarıda oynadığı futbolu 2. yarıya yansıtamaması sonrası Türkiye'den 1 puan ile döndüklerini yazdılar.

Bir diğer Ukrayna gazetelerinden The Day ise, "Ukrayna, Türkiye'den berabere ayrıldı" manşeti atarken, deplasmanda kazanabilecekleri bir maçta beraberlik ile döndüklerini yazdılar.

ZN Gazetesi de, "Ukrayna, Türkiye'ye karşı zaferi kaçırdı" manşeti atarken, Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Shevcenko'nun 2-0'lık avantajı kullanamadığı eleştirisinde bulundular.

A Milli Takımın, Ukrayna karşısındaki beraberlik golünü penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun atması sonrası Alman Bild Gazetesi ise, "Çalhanoğlu Türkiye'ye beraberliği getirdi" manşeti attı.

Malta basınından Times of Malta ise "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı" ifadelerini kullandı.

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